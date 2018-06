WM 2018: Frankreich gegen Argentinien (Achtelfilnale)

30. 6., 16 Uhr, Kasan. Zweimal gab es dieses Aufeinandertreffen schon bei Weltmeisterschaften: Bei der allerersten 1930 in Uruguay gewannen die Gauchos 1:0, 1978 in Buenos Aires mit 2:1. Danach wurden die Argentinier WM-Zweiter bzw. Weltmeister. Die Gesamtbilanz führen die Südamerikaner mit 6 zu 2 Siegen ebenfalls klar an. Diesmal aber sind die Vorzeichen andere: Argentinien um Superstar Messi schummelte sich wenig überzeugend ins Achtelfinale, die Franzosen kommen immerhin als Vorrunden-Gruppensieger.

