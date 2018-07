WM 2018: England gegen Kroatien (Semifinale)

11. 7., 20 Uhr, Moskau, Luschniki-Stadion. England: Einmal Weltmeister (1966, dank des bis heute umstrittenen Wembley-Tors), davon zehrt das Land, wo der Fußball angeblich erfunden wurde, noch heute. Die anderen Erfolge sind vernachlässigbar: Vierter bei der WM 1990 und jeweils Dritter bei der EM 1968 und daheim 1996. Kroatien kann einen dritten Platz bei der WM 1998 vorweisen. In der Gesamtbilanz gegeneinander (7 Spiele) führen die Three Lions mit 4 zu 2. Allerdings vermasselten die Kroaten mit diesen zwei Siegen dem „Mutterland des Fußballs“ die Teilnahme an der EM 2008. Die Engländer revanchierten sich dafür bei der Qualifikation für die WM 2010.