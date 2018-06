WM 2018: Deutschland gegen Schweden (Gruppe F)

23. 6., 20 Uhr, Gruppe F. Die Vorzeichen sind klar: Der Weltmeister braucht wohl einen vollen Erfolg, um nicht schon vorzeitig auszuscheiden. Im Fall eines Remis (bei gleichzeitigem Sieg von Mexiko gegen Südkorea) könnten sich Schweden und Mexiko am letzten Spieltag der Vorrunde mit einem taktischen Unentschieden beide den Aufstieg sichern. Das Spiel heute ist ein WM-Klassiker: Viermal gab es dieses Duell schon. Dreimal waren die Deutschen siegreich (2:1 im Viertelfinale 1934, 4:2 in der 2. Gruppenphase 1974 und 2:0 im Achtelfinale ’06), nur 1958 in Schweden verloren sie im Semifinale 1:3.

Unser WM-Service für Sie:

Mehr Info zum Stadion gibt es in unserem interaktiven WM-Stadienplan

Noch mehr historische Begegnungs-Daten finden Sie hier

Keinen Spieltermin mehr verpassen? Hier gehts zu unseren Kalender-Downloads

Tipp: Machen Sie mit bei unseren WM-Gewinnspielen!

TV- und Streaming-Alternativen zur Fußball-WM finden Sie hier