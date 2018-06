WM 2018: Dänemark gegen Australien (Gruppe C)

21. 6., 14 Uhr, Gruppe C. Seit 2007 trafen die beiden Teams dreimal freundschaftlich aufeinander: Zweimal hatten die Dänen die Nase vorn, einmal die Boys aus Down Under. Für die Dänen geht es schon um den Einzug ins Achtelfinale – sie haben dank des Sieges gegen die Peruaner schon drei Punkte auf dem Konto, während Australien praktisch gewinnen muss, um noch eine Chance aufs Achtelfinale zu haben.

