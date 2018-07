WM 2018: Brasilien gegen Mexiko (Achtelfinale)

2. 7., 16 Uhr, Samara. Die Rollen sind klar verteilt: Favorit Brasilien hat gegen Außenseiter Mexiko eine Gesamtbilanz von 23 zu 10 Siegen. Bei Weltmeisterschaften traf man sich viermal – jeweils in der Gruppenphase gewann die Selecao 4:0 (1950), 5:0 (1954), 2:0 (1962), nur 2014 gab’s ein 0:0. Aber immerhin schlugen die Mexikaner in ihrem ersten Spiel in Russland die Deutschen und sorgten so für den Anfang vom Ende des (noch regierenden) Weltmeisters, gegen den Brasilien vor vier Jahren mit 1:7 unterging …

