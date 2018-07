WM 2018: Belgien gegen Japan (Achtelfinale)

2. 7., 20 Uhr, Rostow am Don. In fünf Spielen gab es zwei Remis, einen belgischen (2017) und zwei japanische Siege (2009 und 2013). Bei der WM 2002 in Japan trennten sich die Teams in der Gruppenphase mit 2:2, was beiden für den Aufstieg ins Achtelfinale genügte. Dort scheiterten die Japaner an der Türkei, die Belgier am späteren Weltmeister Brasilien. Die Asiaten kamen nie übers Achtelfinale einer WM hinaus, Belgien war schon einmal WM-Vierter (1986).

