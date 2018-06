Gruppe A: Russland gegen Saudi-Arabien

Das Eröffnungsspiel hat schon entscheidende Bedeutung für die Gastgeber: Gegen den krassen Außenseiter muss für die Russen ein Sieg her – Saudi Arabien ist (neben Russland selbst, das aber keine Quali spielte) das am schlechtesten platzierte Team in der Weltrangliste unter allen WM-Teilnehmern. Das bisher einzige Spiel konnten die Saudis allerdings gewinnen – 1993 gab’s ein 4:2.

