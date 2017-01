Wochencharts: Unsere YouTube-Lieblingsclips #02

Wenn man an ‚Die Muppets‘ denkt, kommt einem wahrscheinlich alles in den Kopf, das niedlich, flauschig und glücklich ist. Unter keinen Umständen würde man an etwas Schlimmes, oder gar Grausliches denken, oder? In einer neuen Episode stellen die beliebten Puppen eine ikonische Szene aus ‚Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt‘ nach – aber keine Sorge: Natürlich ist auch diese Folge absolut für Kinder geeignet ;-) Außerdem: * Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat sein komplettes Haus verkabelt und kann es per Stimmerkennung steuern. Seine künstliche Intelligenz hört auf den Namen Jarvis (eine Anspielung auf den Marvel-Film ‚Iron Man‘) und diese wird auch von keinem Geringeren als Robert Downey Jr. gesprochen. * Was passiert eigentlich, wenn man Trockeneis in einen Swimmingpool wirft? Ein waghalsiger YouTuber macht ein Experiment. * Ebenso verrückt ist eine neue Aktion von YouTuber Casey Neistat, der sich mit einem Snowboard an die größte Drohne der Welt hängt und abgefahrene Tricks zeigt.