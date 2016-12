Wochencharts: Unsere YouTube-Lieblingsclips #01

Mit diesen Videos fängt das neue Jahr bereits gut an! Bei einem Interview mit der BILD-Zeitung beweist US-Schauspieler Chris Pratt eindrucksvoll, dass er der deutschen Sprache mächtig ist. Selbst seiner ‚Passengers‘-Kollegin Jennifer Lawrence bleibt bei der Aktion die Spucke weg. Außerdem: * Eifrige Fans wollen nicht darüber hinwegkommen, dass die beliebte Zeichentrickserie ‚Futurama‘ vorbei ist, und haben kurzerhand ihren eigenen Film gedreht. * Ein Mann boxt ein Känguruh, weil es seinen Hund würgt. Hört sich lustig an, sieht zugegeben auch herrlich aus – der virale Hit rief aber auch jede Menge Tierschutzorganisationen auf den Plan. * Marvel und Funko (Hersteller der zum Kult avancierten, jedoch extrem hässlichen Wackelkopf-Sammelfiguren, Anm.) haben sich wieder zusammengetan und einen neuen witzigen Animationsclip gebastelt. Die Hauptrolle übernimmt diesmal Deadpool. * Der erste Trailer zum ‚Planet der Affen‘-Ableger ‚War of the Planet of the Apes‘ ist da und sieht ziemlich düster aus.