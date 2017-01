Die Prämisse ist so simpel wie abartig: In einem Bürogebäude werden die Angestellten gezwungen, sich gegenseitig umzubringen. Innerhalb von zwei Stunden müssen 30 Schreibtischhängsten (auf welche Art auch immer) das Lebenslicht ausgeknipst werden. Passiert das nicht, müssen doppelt so viele auf jeden Fall sterben. Die Mischung aus ‚Battle Royale‘, ‚Saw‘ und ‚Office Space‘ verheißt ein intensives Psychokammerspiel, das Drehbuch stammt übrigens von James Gunn (‚Guardians of the Galaxy‘).

Wenn James Gunn nicht gerade rudimentär sprechende Bäume durchs All fliegen lässt oder über Plastikpuppen twittert, schickt er offenbar gerne kleine Brüder ins Zentrum blutiger Büromassaker. Jedenfalls macht der ‚Guardians of the Galaxy‘-Regisseur genau das im Horrorthriller ‚The Belko Experiment‘ – für den er das Drehbuch schrieb und sein Bruder Sean als Schauspieler aktiv ist.

Von wegen fader Arbeitsalltag …

Unbekannte schließen 80 Angestellte eines aufstrebenden Unternehmens in ihrem Bürogebäude ein. Die Forderung: In zwei Stunden müssen 30 von ihnen tot sein – sonst trifft es doppelt so viele. Zunächst halten die Betroffenen die Aktion für einen schlechten Scherz, doch schon bald zeigt der Drahtzieher, wie ernst ihm sein Anliegen ist. Eine psychologische Zerreißprobe und blutige Hatz am Arbeitsplatz beginnt.

‚The Belko Experiment‘ – Trailer #2 © Video: YouTube

Der zweite Trailer zeigt bereits Ausschnitte der fantasievollen Suche nach Mordwaffen. ‚The Belko Experiment‘ soll in den USA am 17. März anlaufen, ein Starttermin für unsere Breitengrade ist noch nicht bekannt. Im Cast finden sich neben Sean Gunn auch ‚Scrubs‘-Doktor John C. McGinley und Michael Rooker aus ‚The Walking Dead‘. Im Regiestuhl nahm Greg McLean (‚Wolf Creek 1+2‘) Platz.