Der erste Teaser zum ‚Emoji Movie‘ ist irgendwie so meh

Die Prämisse von ‚The Emoji Movie‘ erinnert eifrige Filmfans sofort an ‚Ralph reichts‘ und ‚Alles steht Kopf‘: Der Animationsfilm geht der Frage auf den Grund, was die Emojis auf unseren Smartphones treiben, wenn wir sie nicht gerade wild an unsere Freunde versenden. Der erste Teaser-Trailer fokussiert sich auf die Emotion „Meh“ (quasi: „Geht so lala“) – und genauso scheint der Streifen auch zu werden.

Verborgen im Inneren unserer Smartphones leben die Emojis in ihrer eigenen kleinen Stadt namens Textopolis. In dieser Welt haben alle Bewohner nur einen Gesichtsausdruck – alle bis auf den quirligen Gene (Stimme im Original: T.J. Miller), der zu den verschiedensten Gefühlsausbrüchen fähig ist. Doch da er damit ständig aus der Reihe tanzt, begibt er sich gemeinsam mit den Emojis Hi-5 (James Corden) und Jailbreak (Ilana Glazer) in verschiedenen Apps auf die Suche nach dem Code, der ihn in Ordnung bringen kann. Als im Laufe ihres Abenteuers allerdings eine weitaus größere Gefahr das Handy bedroht, wird das ungleiche Trio zur letzten Hoffnung für alle Emojis.

‚The Emoji Movie‘ - Official Teaser Trailer © Video: YouTube

Regie führt Tony Leondis, der zuvor u. a. bei den Disney-Produktionen ‚König der Löwen 2‘, ‚Lilo & Stitch 2‘ sowie ‚Ein Königreich für ein Lama 2‘ mitgewirkt hat. Sein ‚Emoji Movie‘ (der übrigens mit dem Untertitel „Express Yourself“ beworben wird) startet am 4. August 2017 in den österreichischen Kinos.