Nach ‚Deadpool‘ bleibt 20th Century Fox seiner neuen Comic-Marschrichtung treu: Im neuen Red-Band-Trailer zu ‚Logan‘ lässt Wolverine (Hugh Jackman) das Blut spritzen, seine Klon-Kollegin X-23 (Dafne Keen) ist ebenso wenig zimperlich im Umgang mit ihren Metallklauen, und auch Professor X (Patrick Stewart) flucht wie ein Rohrspatz.

Seit den Ereignissen der vorangegangenen ‚X-Men‘-Filme gibt es kaum noch Mutanten, die wenigen Überlebenden verstecken sich vor brutalen Killer-Kommandos. Auch an Logan / Wolverine (Hugh Jackman) und Charles Xavier / Professor X (Patrick Stewart), die sich gemeinsam in der Nähe der mexikanische Grenze versteckt halten, ist die Zeit nicht spurlos vorüber gegangen. Logans Heilkräfte verblassen langsam und Xavier ist alt und schwach geworden. Als die junge Laura (Dafne Keen) jedoch bei ihnen Zuflucht sucht, weil sie von finsteren Gestalten rund um den skrupellosen Donald Pierce (Boyd Holbrook) gejagt wird, nimmt sich Logan der jungen Mutantin auf Xaviers Bitten an.

Wolverine ist ein alter Mann geworden

Der erste Trailer zu ‚Logan‘ war düster, stimmungsvoll und melancholisch und in den Actionszenen, die zu erkennen waren, stand scheinbar Wolverine im Mittelpunkt. Doch das ist offenbar nur die halbe Wahrheit: Wie der deutlich längere zweite Trailer verrät, ist Laura (Comicfans kennen sie auch als X-23, Anm.) mindestens ebenso in der Lage, sich zu verteidigen, wie ihre beiden deutlich älteren Mitstreiter. Tatsächlich lässt sie Logan und Xavier sogar im doppelten Sinne alt aussehen, was die äußerst positiven Stimmen der US-Kritiker zu den ersten 40 Minuten bereits andeuteten. Und anscheinend wird es in ‚Logan‘ – bei aller Ernsthaftigkeit und bei allem Anspruch, den Jackman und Regisseur James Mangold stets betonen – auch nicht komplett humorlos zugehen.

Dieser Red-Band-Trailer zu ‚Logan‘ ist nichts für schwache Gemüter © Video: YouTube

‚Logan - The Wolverine‘ startet am 3. März 2017 in den österreichischen Kinos und bildet den mutmaßlichen Abschiedsteil rund um den X-Men Wolverine. Der Streifen basiert auf der Handlung der gleichnamigen Marvel-Comics, nimmt sich in diesem spezifischen Fall jedoch der Storyline ‚Old Man Logan‘ an. Nachdem Fox Anfang letzten Jahres mit ‚Deadpool‘ bereits etwas brutaler zur Sache ging, bleibt das Studio diesem von Fans höchst erfreut aufgefassten Kurs treu. Eine Altersfreigabe „Ab 16“ hat sich ‚Logan‘ damit wohl zu recht verdient.