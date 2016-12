Sky hat einen cleveren Coup gelandet: Nach dem Erfolg des VOX-Formats ‚Sing meinen Song‘ – und dem Ausstieg von dessen Initiator Xavier Naidoo – hat sich der Pay-TV-Sender den Künstler für eine interaktive Musikshow geangelt. Das Konzept hört sich schon einmal originell.

Der Sänger präsentiert die erste Ausgabe von ‚Xaviers Wunschkonzert Live‘ am 17. Februar 2017 um 20.15 Uhr aus seiner Heimatstadt Mannheim. Die mehrteilige Sendereihe, durch die Naidoo zusammen mit Sky-Moderatorin Esther Sedlaczek führt, wird neben Sky 1 auch über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket zu sehen sein.

Das Leben ist (k)ein Wunschkonzert!

In der Show spielen Naidoo und vier weitere musikalische Gäste in einem Mannheimer Club mit einer Band Lieder, die wenige Minuten vorher ausgewählt wurden. Dazu bringt jeder Musiker fünf Titel aus unterschiedlichen Musikrichtungen mit – sowohl aus seinem eigenen Repertoire als auch persönliche Lieblingssongs. Diese insgesamt 25 Vorschläge werden zu Beginn der Show kurz vorgestellt. Dann wählen die Zuseher daheim vom Sofa aus (voraussichtlich via App oder über den Browser) acht bis zwölf Titel aus, die tatsächlich performt werden. Am Ende entscheidet das Publikum vor Ort, welcher Song am besten gespielt wurde. Ein Zuschauer zuhause, der auf den Gewinnersong getippt hat, bekommt dann noch einen tollen Preis: Ein Konzert im eigenen Wohnzimmer mit Xavier Naidoo oder einem der Gastkünstler.

Erfolgsrezept ‚Sing meinen Song'

Bekanntlich ist es Naidoo beim Sender VOX schon einmal gelungen, Millionen für eine Musikshow zu begeistern. Ob ‚Xaviers Wunschkonzert Live‘ mit ‚Sing meinen Song‘ mithalten kann, wird man ab 17. Februar sehen. Es könnte aber durchaus funktionieren. Das Mannheimer Multitalent jedenfalls klingt zuversichtlich: „Als Künstler schätze ich den Live-Moment als solchen. Dazu passt eine Show ohne Drehbuch und lange Vorbereitung, die sich dem Publikum authentisch präsentiert. Das kann schiefgehen, aber eben auch wunderbare Momente bescheren. Außerdem freue ich mich – neben unvergesslichen Augenblicken mit tollen Musikern – besonders darauf, mit den Zuschauern während der Sendung interaktiv in Verbindung zu treten.“