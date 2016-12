Wir blicken mit den Stars in die Sterne! Das launige Horoskop von Diplomastrologin Manuela Eckerstorfer.

2017 übernimmt Österreich die Präsidentschaft der OSZE, in den USA wird Donald Trump Präsident, in Hamburg eröffnet endlich die Elbphilharmonie und in Kiew findet der 62. Eurovision Song Contest statt. Wer heuer einen Oscar gewinnt, wissen wir jetzt leider noch nicht, dafür wird der erste Zug mit Wasserstoff-Antrieb im regulären Linienverkehr starten. 2017 ist übrigens auch das Jahr, in dem der Film ‚Running Man‘ (Arnold Schwarzenegger) anläuft und wir feiern den 300. Geburtstag von Kaiserin Maria-Theresia.

Was das Jahr hingegen Ihnen bringen wird, hat unsere Diplomastrologin Manuela Eckerstorfer herausgefunden. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall, dass es ein gutes Jahr wird!

Ihr Jahreshoroskop 2017

Horoskop Widder – berühmter Filmcharakter: Jack Sparrow

Jack Sparrow steckt voller Spontanität, ist charismatisch und seine Aktionen überraschen selbst Ihn. Genau dieses Piratenherz schlägt in Ihnen und es fängt im Februar Feuer und Flamme für ein neues Abenteuer. Experimentieren Sie mit Freude und haben Sie keine Angst vor Fehlern, denn Jack ist Ihr Pate und das Leben zeigt sich von der großzügigen Seite. Holen Sie andere mit ins Boot, um Projekte umzusetzen. Auch Privat ziehen Sie heuer Menschen in Ihren Bann. Im Februar stecken Sie voller Leidenschaft, dafür sollten Sie im März kein Öl ins Beziehungsfeuer gießen. Ab Spätsommer beginnen Sie ein Paket aus Freiheit und Liebe zu schnüren und zeigen allen, wie es funktioniert.

‚Wie ein wilder Stier‘ kämpft Robert De Niro als Boxer Raging Bull © Archiv

Horoskop Stier – berühmte Filmcharaktere: Eisner und Fellner

Wie unsere Tatortermittler Eisner und Fellner arbeiten Sie sich stetig, geduldig und mit gelassenem Eifer in den Jahresfall ein. Zuerst räumen Sie Ihr Alltagsleben auf und führen Ihre Routine einem Update zu. Sie entrümpeln alte Gewohnheiten und lösen Abhängigkeiten. Der große Durchbruch kommt im Herbst. Mit Altem abgeschlossen, schaffen Sie Platz für Zuversicht und Engagement. Beruflich läuft es dann, aber Ihre Beziehungen haben eindeutig Vorrang. Im Frühjahr durchleuchten Sie Ihre Partnerschaft und zeigen sich berührbar bis explosiv. Ab Oktober verändert ein lieber Mensch alles und eine Ihnen unbekannte Offenheit, lässt ganz unterschiedliche Begegnungen und Möglichkeiten zu.

Diese ‚Twins‘ sind wohl die komischten Vertreter ihrer Art © Archiv

Horoskop Zwillinge – berühmter Filmcharakter: Albus Dumbledore

Sie steigen in diesem Jahr in die Fußstapfen von Professor Dumbledore, dem Zauberlehrer. Verantwortung, der Blick fürs große Ganze und weise Entscheidungen gehören zu Ihnen. Dazu zählen auch Verpflichtungen, die nicht immer Spaß machen. Verabschieden Sie sich aber von Aufgaben, die Kraft kosten und bei denen nichts zurückkommt. Setzen Sie lieber Prioritäten für langfristige Lebenspläne. Denn im Dezember ist das Lernprogramm beendet und Sie starten mit neugewonnener Leichtigkeit durch. Herzliche Begegnungen beleben Sie heuer. Doch gilt es Hindernisse, besonders im Juli, zu überwinden. Gegensätze zeigen Ihnen Bedürfnisse auf, die Sie ab Oktober bewusst in Ihre Partnerschaft holen.

Man schreibt den Dallas-Cowboy Ray Krebbs zwar mit Doppel-B,er ist aber so sympathisch wie ein echter Krebs-Geborener! © Archiv

Horoskop Krebs – berühmter Filmcharakter: Forrest Gump

Mit Forrest Gump teilen Sie Geduld, Spontanität und einen positiv naiven Blick. Überraschende Wendungen gehören auch bei Ihnen mit ins Jahrespaket. Wie bei Forrest, kommt der Erfolg auf Umwegen. Das Jahr über hängt sich der Zufall an ihre Fersen und Flexibilität ist gefragt. Spätestens im Juli bringen Sie Entwicklungschancen ungefragt in Bewegung. Feiern Sie im November positive Wendungen auf jeder Ebene. Job, Heim, Beziehung treten im glücklichen Dreierpaket auf. Zu Jahresbeginn sind Sie in der Liebe gefühlvoll und sensibel. Dafür fordern Sie seelische Prozesse im Sommer zum Besseren heraus. Verdient erleben Sie einen herzerwärmenden November zu zweit und tanken emotional auf.

Einer der wohl berühmtesten Film-Löwen: Der schielende Clarence aus ‚Daktari‘ © Archiv

Horoskop Löwe – berühmter Filmcharakter: Robin Hood

Genau wie Robin Hood, stehen Sie heuer für Ehre, Pflicht und Teamgeist. Sie wollen Erfahrungen mit anderen teilen und zweigen sich dabei ungeschminkt und ehrlich. Gemeinsam erschaffen Sie Kreatives und geben Ihre gesammelten Erkenntnisse weiter. Mit Feuer im Herzen und beiden Füßen auf den Boden, bleiben Sie Ihren Grundsätzen treu. Zweifler überzeugen Sie mit Selbstverantwortung und mitreißenden Reden. Das hat Vorbildwirkung. Im Mai und Juni treffen Sie einige Liebespfeile und fragen sich, wer Ihr Herz erobern wird? Die Experimentierphase ist im Frühherbst vorbei. Sie sind an gemeinsamen Perspektiven interessiert. Im Dezember flüstern Sie die Sprache der Liebe wie ein Gelehrter.

‚Im Zeichen der Jungfrau‘ treibt ein Irrer Kevin Kline fast in den Wahnsinn © Archiv

Horoskop Jungfrau – berühmte Filmcharaktere: Dr. Martin Gruber und Lena Lorenz

Sie sind in diesem Jahr eine Verbindung aus Dr. Martin Gruber und Lena Lorenz, empathisch, ehrgeizig und professionell. Das ist Ihr Antrieb in Ihrem Fach immer besser zu werden. Sie wollen anderen Menschen helfen und dabei erfahren Sie selbst heilsame Momente. Es ist nicht immer einfach, mit den eigenen Ansprüchen und Erwartungen anderer umzugehen. Doch ab Spätherbst ist Land in Sicht und begeisternde Aus- und Weiterbildungen öffnen Ihnen Türen. Die Muse küsst Sie zu Jahresbeginn und alte Gefühle kommen ins Spiel. Doch im September geht die Post richtig ab. Eros verführt Sie bis an die Haarwurzel. Kontrolle ist unmöglich und Ihr Gefühlsleben erhält eine kraftvolle Weichspülung.

Nicht unbedingt Homer Simpsons beste Freundin, die Waage © Archiv

Horoskop Waage – berühmter Filmcharakter: Bridget Jones

Heuer fühlen Sie sich, wie Bridget Jones. Mit Charme, Offenheit und Anziehungskraft sind Sie eine umworbene Lichtgestallt. Ihre Ausstrahlung wirkt heuer magnetisch. Egal in welches Fettnäpfchen Sie treten, es wird Ihnen fast alles verziehen. Ergreifen Sie die Chance und bringen Sie bis Herbst Ihr Sinn-Baby zu Welt! Nehmen Sie sich im Job Ihrer Leidenschaft an und erfüllen Sie Ihr Leben mit Bedeutung. Auszeit oder Beförderung? Vertrauen Sie auf Jupiter, er weiß, wie beides gelingt. Im Frühjahr gehen Sie konsequent gegen Beziehungslangweile vor. Dafür beschenkt Sie der Mai mit einem herzlichen WOW-Effekt und im Juli und November sind Ihre Liebessterne auf Haltbarkeit gepolt.

‚Im Bann des Jade Skorpions‘ ist Woody Allens Beitrag zum Sternkreis © Archiv

Horoskop Skorpion – berühmter Filmcharakter: Miss Moneypenny

Sie sind, wie Miss Moneypenny, fleißig, diskret und Wissen über Details Bescheid. Als Geheimnisträger sind Sie selbst für James Bond unantastbar. Aus der zweiten Reihe, bringen Sie Ihre Strategien voran und bleiben vorerst im Hintergrund. Doch ab Oktober schlägt Ihre Stunde! Jupiter verhilft Ihnen zum späten Glückskind des Jahres. Plötzlich reisen Sie statt Bond um die Welt und setzten Ihre Macht für wesentliche Entwicklungen ein. Grenzen öffnen sich großzügig und Vertrauen wächst. In der Liebe beginnt das Jahr belebend und chaotisch. Danach müssen Sie Ihre Gefühle sortieren. Aber im Herbst bleibt kein Skorpion-Single allein und ein Heiratsantrag ist nicht ausgeschlossen.

Nicholas Cage gibt in ‚The Weather Man‘ einen patenten Schützen ab © Archiv

Horoskop Schütze – berühmter Filmcharakter: Mr. Spock

Heuer verhalten Sie sich wie ‚Mr. Spock‘, vernünftig, analytisch und teamorientiert. Hartnäckig hinterfragen Sie Ihre Handlungen, um sich von belastenden Situationen zu trennen. Auch wenn schwierige Entscheidungen zu treffen sind, brennt in Ihnen ein Feuer, das sich zunehmend entfalten darf. Bis Herbst entwickeln Sie sich zu einem weisen, verantwortungsvollen Teamleader, fokussiert auf Lösungen. Neben all Ihren Pflichten, sorgt Ihr Freundeskreis für Leichtigkeit und Abwechslung. Heuer nehmen Sie Ihre Beziehung sehr ernst und im Juli stellen Sie tiefgreifende Weichen für Ihre partnerschaftliche Zukunft. Aufregende Liebesfunken lassen Sie zu Jahresende nochmals erfrischt aufblühen.

Kultfilm für ein Kult-Sternzeichen: Capricorn heißt auf Deutsch Steinbock © Archiv

Horoskop Steinbock – berühmter Filmcharakter: Katniss Everdeen

Katniss Everdeen verändert durch ihren Einsatz, Lebenswillen und Fair-Play die ‚Tribute von Panem‘ und damit ein ganzes Land. Auch Sie tragen dieses Kämpferherz in sich und brechen alte Strukturen auf. Beruflich kommen neue Herausforderungen auf Sie zu, an denen Sie kontinuierlich reifen werden. Teilen Sie sich Ihre Kräfte wohldosiert ein und zeigen Sie, wenn Sie überlastet sind. Unterstützung anzunehmen, ist ein Teil Ihrer Lernaufgabe. Emotional erleben Sie im Februar eine Achterbahnschaukel, aufregend und irritierend zu gleich. Spüren Sie im Sommer, welche Qualitäten Sie in einer Beziehung gewinnen wollen und holen Sie sich im November Zuversicht und Bindungsfreude ab.

Wir hoffen an dieser Stelle, dass König Triton nichts dagegen hat, wenn wir ihn einen Wassermann nennen © Archiv

Horoskop Wassermann – berühmter Filmcharakter: Sheldon Cooper

Dr. Sheldon Cooper vererbt Ihnen heuer mit seiner ‚Big Bang Theory‘ Wissensdurst, Experimentierlaune und Zielstrebigkeit. Sie haben die Chance ein ganzes Projekt durchzuziehen, bevor Langweile aufkommt. Schon im Februar ist ein entscheidender Schritt zu erwarten. Sie werden heuer als Garant für kontinuierlichen Erfolg geschätzt, obwohl Sie sich nicht in den Vordergrund spielen. Dennoch vertreten Sie Ihre Position mit Temperament. Im Frühjahr liegt aufregende Erotik in der Luft. Emotionen sind nicht immer für die Ewigkeit, genießen Sie den wilden Moment. Neue Verhaltensweisen in Ihrer Beziehung streben Sie im Spätsommer an und im Dezember kommen diese mit Erfolg zum Einsatz.

Wie viele Fische wohl Wanda heißen? © Archiv

Horoskop Fische – berühmter Filmcharakter: Jason Bourne

Wie Jason Bourne, sind sie heuer Geheimagent in eigener Sache. Mit Ihrer Wahrnehmung für das Ungesagte, ihrer feinen Intuition und Ihrem 7. Sinn verwandeln sie alte Wunden in ihre Stärke. Widerstände umschiffen Sie mit Herz und Gefühl. Ihre Methoden sind ungewöhnlich, denn eine Umarmung hat mehr Erfolg, als verhärtete Fronten. Im Herbst drängen sich bisher kostbare Wünsche auf, die verwirklicht werden möchten. In der Liebe zeigen Sie sich schon zu Jahresbeginn mit allen Facetten und Sie lassen sich mit Intensität ein. Eine Mixtur aus Anziehung und Reibung macht Sie im Herbst konfliktfähiger. Für Ihre Fortschritte werden Sie im Frühwinter mit Fülle und achtsamer Hingabe bedacht.