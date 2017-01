...das darf ja alles nicht wahr sein - so viel Blödsinn gibt's ja gar nicht!

Welche Sci-Fi-Filme findet ein Science Buster eigentlich gut? Diese Frage haben wir Dr. Florian Freistätter gestellt. Seine erlesene Film-Auswahl gibt es hier. Genauso, wie die dümmsten Fehler, die Filmproduzenten bei Weltraum-Filmen machen.

Dr. Florian Freistetter ist seit September 2015 fester Bestandteil der Science Busters. Der Astronom und Science-Blogger ist Co-Autor des Buches „Das Universum ist eine Scheißgegend“ © Simon Kumm / Susanne Schlie

Sci-Fi-Fails: Die dümmsten Fehler der Filmemacher

In Hollywood- und sonstigen Sci-Fi-Filmen finden sich fatale Fehler, wenn es um Astronomie geht. Laut Science Buster Florian Freistetter sind das die dümmsten Missgriffe:

Asteroiden-Slalom

Immer wenn in Science-Fiction-Filmen Raumschiffe durch einen Asteroidengürtel fliegen (wie zum Beispiel in ‚Star Wars V‘), sieht man den Weltraum dicht gepackt mit Felsbrocken. Das Raumschiff muss regelrecht Slalom fliegen, um nicht zu kollidieren. In der Realität bekäme man beim Flug durch einen Asteroidengürtel kaum einen Felsbrocken zu Gesicht, da zwischen ihnen viel zu viel leerer Weltraum ist.

Flugmanöver Impossible

Raumschiffe fliegen in den Science-Fiction-Filmen sehr oft wie Flugzeuge durch die Gegend. Sie machen Kurven und andere Flugmanöver, die im luftleeren Raum eigentlich nicht möglich sind. In der Realität ist es viel komplexer, die Flugbahn eines Raumfahrzeuges zu verändern.

Aliens wie wir

Aliens werden so gut wie immer den Menschen sehr ähnlich dargestellt; nur Details wie zum Beispiel die Form von Nase oder Ohren ändern sich. Das liegt natürlich daran, dass es (noch) keine nicht-menschlichen Schauspieler gibt. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es allerdings keinen Grund davon auszugehen, dass außerirdisches Leben - sofern vorhanden - auch nur ansatzweise menschenähnlich aussehen muss.

Die Top-5-Sci-Fi-Filme des Science Busters

Was braucht es eigentlich, um einen Wissenschaftler in Sachen Astronomie zu entertainen? Hier die Lieblings-Streifen von Florian Freistetter samt seiner Begründung und Lieblingsszene.

1) ‚Armageddon‘ (1998)

Der Film ist unter Astronomen berüchtigt, weil er so viele wissenschaftlichen Fehler enthält. Er lässt sich aber auch sehr gut als Instrument der Wissenschaftskommunikation nutzen, weil man über all diese vielen Fehler sprechen kann. Abgesehen davon: Die Szene mit dem Shuttle-Start ist phänomenal!

2) ‚Dune - Der Wüstenplanet‘ (1984)

In der Verfilmung von David Lynch ist das einer der besten Science-Fiction-Filme die ich je gesehen habe. Trotz der prinzipiellen Unverfilmbarkeit der Romanvorlage von Frank Herbert hat Lynch es geschafft, die Stimmung der Bücher auf die Leinwand zu transportieren.

3) ‚2001 - Odysse im Weltraum‘ (1968)

Abgesehen davon, dass es sich um einen absoluten Klassiker handelt, ist es auch einer der ganz wenigen Filme, in denen der Asteroidengürtel des Sonnensystems korrekt dargestellt wird. Und über das Ende kann man wunderbar diskutieren.

4) ‚Iron Sky‘ (2012)

Der Film ist an Absurdität nicht zu überbieten und gerade deswegen ein so großer Spaß. Allein wegen der Szene mit den kämpfenden Weltraumteleskopen gehört er zu meinen Lieblingsfilmen.

5) ‚Der Goldene Kompass‘ (2007)

Die Buchvorlage gehört zu den besten Romanen aus dem Science-Fiction/Fantasy-Genre, die ich je gelesen habe. Eine so originelle Geschichte über das Spannungsfeld zwischen Wissenschaft, Technik und Religion liest man selten. Leider wurde (auch aufgrund des Widerstands von Seiten der Kirche) nur der erste Band verfilmt.