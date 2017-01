‚Rogue One‘ knackt die magische Milliarden-Marke!

© Walt Disney Studios / Lucasfilm Ltd.

Auch wenn der erwartete Erfolg in China (bislang) ausblieb darf sich ‚Rogue One: A Star Wars Story‘ über einen weiteren Meilenstein freuen: Das Spin-off zählt offiziell zu den 28. Filmen der Geschichte, die über eine Milliarde Dollar an den internationalen Kinokassen verbucht haben!

Wie Box Office Mojo und The Numbers übereinstimmend vermelden, liegt der ‚Star Wars‘-Ableger rund um den Diebstahl der Todesstern-Pläne bei einem weltweiten Einspiel von rund 1,011 Milliarden Dollar. Ein wohlverdienter Meilenstein, den Disney mit ‚Rogue One‘ – trotz Ausbleiben der Erwartungen für den chinesischen Kinomarkt (hier spielte der Streifen bislang „nur“ 54 Mio. Dollar ein, Anm.) – nun offiziell verzeichnen darf. Damit zählt der Streifen zu den 28. Filmen der Geschichte, die diese Marke überschreiten konnten. Österreichische Kinogeher trugen übrigens mit 4 Mio. Dollar zu diesem Ergebnis bei.

Die Macht ist stark mit diesen Filmen

Der ebenfalls im ‚Krieg der Sterne‘ angesiedelte Vorgänger ‚Das Erwachen der Macht‘ (2015) durchbrach die magische Milliardengrenze ebenfalls – dieser Teil spielte mit zirka 2 Milliarden US-Dollar sogar das doppelte von ‚Rogue One‘ ein. Ob auch die für 14. Dezember 2017 angesetzte achte Episode der Hauptreihe diesem elitären Club beitreten wird, bleibt abzuwarten – die Chancen stehen aber sehr gut.