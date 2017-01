Während RTL neue Kandidaten sucht, plant der Ö-Privatsender PULS 4 eine Austro-Variante des Hindernis-Spektakels.

Bei RTL kann man sich aktuell online für die Actionshow ‚Ninja Warrior Germany‘ bewerben, die voraussichtlich im Sommer in die zweite Runde gehen wird. Bald könnte das Spektakel auch in Österreich auf Sendung gehen: Laut TV-MEDIA-Infos soll PULS 4 an einer Austro-Variante arbeiten. Allein möchte der heimische Privat-TV-Marktführer das aufwendige Projekt aber offenbar nicht stemmen, der ungarische Private TV2 soll mit an Bord sein.

Nur wer wirklich gut trainiert ist, sollte hier teilnehmen! © RTL

Nur wer das Finale schafft, kassiert!

Bei ‚Ninja Warrior‘ müssen die Kandidaten möglichst schnell verschiedene Hindernisparcours überwinden, wobei Kraft und Körperbeherrschung gleichermaßen gefragt sind. Von Run zu Run wird es schwieriger, und wer die letzte Prüfung besteht, auf den wartet ein fetter Siegerscheck. In Deutschland hätte der Gewinner der ersten Staffel 100.000 Euro eingestreift, die allerdings im „Safe“ blieben, weshalb in Runde zwei nun bereits das doppelte Preisgeld wartet.

Adrenalin-Junkies vor! © RTL

Die halsbrecherische Show ist eigentlich eine japanische Erfindung

Das Urformat ‚Sasuke‘ stammt aus Japan, von wo es seinen Siegeszug um die Welt antrat, heute gibt es Varianten der Show u. a. in Großbritannien, Frankreich, Italien, China und der Türkei. Dass es (seit 2009) auch in den USA zur Sache geht, liegt auf der Hand. Und in den Staaten gibt es richtig viel Geld zu gewinnen: Eine Million Dollar, die sich 2015 der Kletterer Isaac Caldiero sicherte. Seine Auftritte sind YouTube-Hits.