Bei ‚Mad Families‘ handelt es sich um eine Eigenproduktion des amerikanischen Streaming-Anbieters Crackle. Darin kämpfen Charlie Sheen und Leah Remini mit zwei verfeindeten Familien um einen Campingplatz. Der erste Trailer zur chaotischen Komödie kam gerade frisch aus dem Ofen und ist noch heiß!

In ‚Mad Families‘ möchten Charlie Jones (Charlie Sheen) und seine Frau Cheyenne (Leah Remini) nur einen erholsamen Urlaub in der Natur verbringen. Doch als sie am Campingplatz ankommen, merken die beiden, dass sie sich ihren Platz mit zwei anderen Familien teilen müssen. Es stellt sich heraus, dass es einen Fehler bei der Buchung gab und dieselbe Stelle für drei unterschiedliche Familien reserviert wurde. Der begrenzte Raum ist den männlichen Familienmitgliedern viel zu eng und daher beschließen sie, in verschiedenen Disziplinen gegeneinander anzutreten, um zu entscheiden, wer den begehrten Fleck Erde für sich beanspruchen darf. Im ersten Trailer bekommen wir einen Einblick in den Bewerb, der immer stärker zu eskalieren droht.

‚Mad Families‘ - Trailer © Video: YouTube

Vorerst leider nicht in Österreich zu sehen

‚Mad Families‘ ist eine Eigenproduktion des kostenlosen US-Streaming-Dienstes Crackle, der in Österreich und Deutschland allerdings nicht verfügbar ist. Mit ‚Two and a Half Men‘-Star Charlie Sheen und der aus ‚King of Queens‘ bekannten Leah Remini spielen gleich zwei prominente Sitcom-Darsteller in der Komödie mit. Weitere Schauspieler sind Charlotte McKinney (‚The Late Bloomer‘), Clint Howard (‚Apollo 13‘), Naya Rivera (‚Glee‘) und Juan Gabriel Pareja (‚The Walking Dead‘).

Regie führt Fred Wolf, der in den Neunzigern als Autor bei ‚Saturday Night Live‘ gearbeitet hat und seit einiger Zeit als Regisseur und Drehbuchschreiber Komödien wie ‚Joe Dreck 2: Beautiful Loser‘ umgesetzt hat. ‚Mad Families‘ läuft ab 12. Jänner 2017 auf Crackle. Ob und wann der Film auch in unseren Breitengraden erscheint, ist noch nicht bekannt.