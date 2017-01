Welche Grauslichkeiten heuer auf die Dschungelcamp-„Promis“ ab 13. Jänner zukommen? Ein Indikator dafür sind die Challenges, die in der Brit-Version der Ekel-Show zu absolvieren waren. RTL griff schon in der Vergangenheit großteils auf die Spiele der Briten zurück.

Wir haben bei ‚I'm a Celebrity - Get me Out of Here!‘ reingeschaut und verraten, welche heftigen Prüfungen die englischen C-und D-Starlets im November und Dezember beim Privatsender ITV absolvieren mussten.

Claim of Thrones:

Neue Schockmomente kommen auf die Kandidaten zu, wenn sie sich in sargähnliche Holzboxen legen müssen und nach und nach mit Käfern, Würmern, Schlangen und anderem Ungeziefer bedeckt werden. Wer hält länger durch?

Wer liegt nicht gerne in einem Sarg? © ITV

Hot Sc-Air Ballooning:

Die Auserwählten müssen in schwindelerregender Höhe auf dünnen Balken, die zwischen zwei Heißluftballons gespannt sind und immer dünner werden, balancieren und Sterne sammeln.



In luftiger Höh' machts gleich viel mehr Spaß! © ITV

Panic Pipeline:

Auf engstem Raum gehen die Abenteurer auf Tuchfühlung mit einem großen Krokodil, verheddern sich in gigantischen Spinnennetzen und versuchen, in tosendem Wasser Sterne zu greifen.

Nur keine Panik! © ITV

Cavern of Claws:

Der Kandidat liegt in einer stockfinsteren, winzigen Kammer und muss Sterne aus kleinen Höhlen ausgraben, während Ratten, Maden und Kakerlaken dem Teilnehmer Gesellschaft leisten. Eklig!



Sieht kuschlig aus! © ITV

Knickerbocker Glory:

In einem gläsernen Tank geht's für einen Unglücklichen auf Sternenjagd. Dabei wird dieser nach und nach mit Kriechtieren, Schleim, Fischabfall, verdorbenem Gemüse usw. bedeckt, bis nur mehr das Gesicht rausschaut. Pfui!

Nichts für Hygiene-Fanatiker © ITV

The Hungry Games:

Was wäre die Show ohne die berühmte Gusto-Dschungel-Küche? Tierhoden, -penise und andere Grauslichkeiten, diesmal allerdings darf man die widerlichen Spezialitäten nicht anfassen. Nur mit dem Mund zupacken, zerteilen und zubeißen. Würg!

Wir zeigen hier nur was Harmloses (irgendein grausliches Gesöff), die richtig ekelhaften Szenen gibt's dann im TV © ITV

