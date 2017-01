Wer freiwillig in den Dschungel zieht, muss nicht nur verzweifelt, sondern auch hart im Nehmen sein. Doch auch wer sich daheim das Spektakel ansieht, braucht starke Nerven - immerhin ist ein flaues Gefühl in der Magengrube des Zuschauers ein gewünschter Effekt der Sendung. Wir haben natürlich auch zugeschaut und unsere fünf Lieblingspatienten gekürt.

Und wenn der grauslichste Moment der Show nicht in einer Dschungelprüfung stattfindet, dann rennt alles rund. Denn dann wird der Fremdschäm-Drang des Dschungelcamp-Fans (bis zu 350.000 Österreicher schauen zu) so richtig befriedigt. Und solche Momente gab es am ersten Wochenende zuhauf. Hier sind sie, unsere fünf Lieblings-Dschungelcamper - über die wir auch schon einiges gelernt haben...

1) Hanka Rackwitz

TV-Maklerin Hanka Rackwitz fällt vor allem aufgrund ihrer Heulkrämpfe auf. Kein Wunder, laut eigenen Angaben leidet sie an vielen Phobien. Unter anderem ist ihr Sauberkeit extrem wichtig, daher hat sie auch ihre Probleme mit dem Plumpsklo. Ein anderes Örtchen ist ihr da lieber: Während ihre Mitcamper auf ihren Liegen knotzen, setzt sich Hanka in voller Montur ins Wasser, hält inne und springt kurz darauf irgendwie erleichtert auf. Sie hat doch nicht etwa?

Hanka Rackwitz geht im Dschungel ihren Ängsten auf den Grund. Und weil's Plumpsklo nicht rein ist, macht sie angeblich in den Bach ... © RTL

2) Kader Loth

Könnt schon sein, Kader Loths Näschen hat nämlich angeschlagen: "Hier riecht es unangenehm nach Urin", meint das It-Girl, das nicht ohne Grund zu unseren Top 5 zählt: Kader hat ständig Hunger, versemmelt jede Dschungelprüfung und wollte auch schon aufgeben. Drama pur! Genau das, was wir sehen wollen.

Kader Loth fällt mit ihrem Pandabär-Make-up und ständigem Hunger auf. Sie hat sogar erwogen, an ihren Mitcampern herumzukauen. Wenn's hilft! © RTL

3) Honey

Aber auch die Herren der Schöpfung sorgen dafür, dass wir immer wieder einschalten: Honey hält sich schon jetzt für den Dschungelkönig. Und wie jeden guten "Herrscher" bringt auch ihn nichts aus der Ruhe, sein gemeißeltes Grinsen scheint in seinem Gesicht festgefroren zu sein. Außerdem faszinierend: Seine Frisur, die jeder Dschungelwitterung trotzt. Damit könnte er Heidi Klum bei der 3-Wetter-Taft-Werbung Konkurrenz machen. Der ist eh kein Unbekannter für das Topmodel, immerhin prahlte er damit, dass er Germany's Next Topmodel im Alleingang aus dem Quotentief gerettet hat.

Honey verzaubert mit seinem Dauergrinser Camp-Kollegin Gina-Lisa. Dem prahlerischen Charme-Bolzen mit der tollen Mähne kann man auch nur schwer widerstehen... © RTL

4) Flori Wess

Stress könnte es nur mit Flori Wess geben, der Grinsekatze Honey partout nicht ausstehen kann. Aus seiner Botox-Mimik ist das freilich nicht abzulesen, wohl aber aus seinem Verhalten. Die beiden Testosteron-Diven knallen nicht nur in Challenges aneinander.

Florian Wess ist das Sensibelchen. Der Botox-Boy schüttete seinen Mitstreitern am Lagerfeuer sein Herz aus und legte ein Drogengeständnis ab. Nur Honey ist ihm ein Dorn im Auge © RTL

5) Markus Majowski

Einen Knall dürfte auch Markus Majowski haben - oder zumindest mehrere Persönlichkeiten. Die Camp-Diva fällt mit wirren Monologen und eigenartigen Star-Allüren auf. - Weiter so!