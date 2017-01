Die Fantastischen Vier – das sind Michi Beck, Thomas D, Smudo und And.Ypsilon – zählen zu den Mitbegründern des deutschen Hip Hop. Wenn zwei der vier Mitglieder nicht gerade bei ‚The Voice of Germany‘ in der Jury sitzen, haben die Burschen allerlei Schabernack im Kopf und nehmen beispielsweise eine analoge Live-Platte in Wien auf, die direkt auf Vinyl gepresst wird. Natürlich wurde bei der Aktion mitgefilmt – die daraus resultierte Doku legen wir nicht nur Musikliebhabern ans Herz. PLUS: Bei TV-MEDIA gibt es das nagelneue Werk als Schallplatte und als CD zu gewinnen!

Bei ‚The Voice of Germany‘ treten Michi und Smudo als Mentoren für talentierte Nachwuchskünstler auf, erfolgreich wurden die Zwei jedoch mit ihrer Band Die Fantastischen Vier (u. a. ‚Die da‘ und ‚MfG‘). Als Mitbegründer des deutschen Hip Hop, haben sie sich quasi in den Geschichtsbüchern verewigt – und zuletzt in Wien im kleinen Kreis eine neue Platte aufgenommen. Hört sich nicht sonderlich originell an? Dazu sei gesagt, dass diese Live-Session analog eingespielt wurde und vor Ort, im Lokal Supersense, in Echtzeit auf Vinyl gepresst wurde. Eine ziemlich lässige Aktion also, die Musikliebhabern das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt.

Ein Abend, eine Aufnahme, keine zweite Chance

Die Session ‚Analog in Vienna‘ ist ein absolutes Muss für Fanta 4-Fans, wurde von vorne bis hinten ohne Pause live und analog aufgenommen, und enthält sowohl die wichtigsten und beliebtesten Tracks der Band, als auch eine neue Nummer namens ‚Eines Tages‘. Als Host trat Hubertus von Hohenlohe auf, selbst Liebhaber der schönen Künste und insbesondere der Musik. Einen Einblick hinter die Kulissen gewährt eine dazupassende Doku, die man kostenlos auf Servus TV oder über Red Bull TV streamen kann.

