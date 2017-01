Am 1. Februar startet wieder ein begehrter Junggeselle in acht spannende Wochen voller Abenteuer, Romantik – und jeder Menge Emotionen. Aus 22 einzigartigen Kandidatinnen darf er in Florida die passende Dame zum großen Liebesglück suchen.

Insgesamt 22 ziemlich sexy Damen treten die aufregende Reise an, um dem Bachelor den Kopf zu verdrehen. Ob Kosmetikerin, Flugbegleiterin, Dolmetscherin oder Musicaldarstellerin – hier treffen die unterschiedlichsten Charaktere aufeinander. Wer hat die bessere Flirttaktik? Wer schafft es, den Bachelor zu umgarnen? Alle Ladys eint auf ihrer Reise ein großes Ziel: Das Herz des begehrten Junggesellen für sich zu gewinnen.

Viola (26)

Das waschechte Münchener Madl wurde bereits zur Miss München gewählt: Viola, die aufgeschlossene Frohnatur will den Bachelor mit ihrem Lachen bezaubern.

Viola © RTL

Tina S. (26)

Als starke Frau will Tina S. in einer Beziehung gerne die Zügel aus der Hand geben. Wird der Bachelor ihr das bieten?

Tina S © RTL

Tina B. (23)

Sie ist sportlich und genießt es, im Mittelpunkt zu stehen: Tina B. hofft, auch die Blicke des Bachelors auf sich ziehen zu können.

Tina B © RTL

Silvana (33)

Wird die älteste Bachelor-Kandidatin den Traumprinz mit ihrer toughen, direkten Art beeindrucken?

Silvana © RTL

Susanna (27)

Susanna war bislang der Beruf wichtiger als die Liebe, nun will sie ihren Traummann finden.

Susanna © RTL

Sabrina (30)

Sabrina liebt ihre vierjährige Tochter und möchte ihr Herz nun auch einem Mann öffnen.

Sabrina © RTL

Lisa-Marie (22)

Nicht nur mit ihrer Körpergröße (1,81 Meter) will die selbstbewusste Stewardess den Bachelor beeindrucken.

Lisa © RTL

Kattia (28)

Die Kolumbianierin Kattia bringt viel Temperament mit. Sie war schon einmal verheiratet und möchte nun einen Mann finden, mit dem sie ein zweites Mal glücklich sein kann.

Kattia © RTL

Julia F. (27)

Die Musicaldarstellerin weiß ganz genau, wie Romantik funktioniert: Julia sucht beim Bachelor nun ihren Romeo.

Julia F © RTL

Julia P. (21)

Die amtierende Miss Nürnberg Julia weiß genau, was sie will: Den Bachelor!

Julia P © RTL

Janika (28)

„Lebe, liebe und lache“ lautet das Motto der spontanen Janika.

Jannika © RTL

Jana (25)

Die lebenslustige und humorvolle Jana sucht den Mann fürs Leben.

Jana © RTL

Inci (23)

Mit ihrem südländischen Temperament und ihrem sonnigen Gemüt will die quirlige Deutsch-Türkin Inci das Herz des Bachelors gewinnen.

Inci © RTL

Fabienne (25)

Ohne sie wäre der Bachelor nur halb so sexy, meint Fabienne, deren Körper ihr Kapital ist. Im ‚Playboy‘ war sie bereits hüllenlos zu bestaunen.

Fabienne © RTL

Evelyn (28)

Evelyn hat viel Energie und ihr Traummann sollte keinesfalls ein Langweiler sein!

Evelin © RTL

Erika (25)

Die selbstbewusste Erika ist auch romantisch: Sie sucht einen Mann, der sie umgarnt und liebevoll ist.

Erika © RTL

Clea-Lacy (25)

Eine offene Art und eine hinreißende Optik sollen den Bachelor von Clea-Lacy überzeugen.

Clea-Lacy © RTL

Chloé (22)

Die Französisin sucht „le grand amour“ und wird wohl nicht nur ihren französischen Akzent einsetzen, um den Bachelor zu überzeugen.

Chloe © RTL

Caroline (28)

Mit Offenheit und einer direkten Art will Caroline beim Bachelor punkten.

Caroline © RTL

Cara (23)

Cara ist nicht nur beim Golfspielen ehrgeizig und zielstrebig. Sie will hart um den Bachelor kämpfen.

Cara © RTL

Anna (24)

Wird die sportliche Anna – eine selbstbewusste Studentin – den Bachelor bezaubern?

Anna © RTL

Alesa (24)

Alesa will alles geben, um das Herz des Bachelors im Sturm zu erobern. Sie ist jetzt drei Jahre Single und will nicht länger allein bleiben.