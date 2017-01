Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Thomas Bodenstein / Marcus Hamann

Webseite: http://www.ritterrost-welt.de

Filmstart: 20.01.2017

Schauspieler mit gut ausgebildeten Sprechstimmen sind ein Genuss. Das gilt nicht nur auf der Theaterbühne, sondern auch auf der Kinoleinwand - besonders im Trickfilm. Wie wichtig die Stimmen für animierte Figuren sind, zeigt jetzt die zweite Filmfassung der Werke des Zeichners Jörg Hilbert und des Autors Felix Janosa um den Kinderbuchhelden Rösti: "Ritter Rost 2 - Das Schrottkomplott".

Es sind dann auch die hervorragenden Sprecher, die den Charakteren viel Witz verleihen. Die Hauptrolle von Ritter Rost alias Rösti spricht Christoph Maria Herbst. Besonders lustig sind aber auch Tom Gerhardt und Detlev Redinger, die wieder mit rheinländischem Dialekt den doppelköpfigen Feuerzangenbruder sprechen, jenen Drachen, dem Rösti bereits in Teil 1, "Ritter Rost: Eisenhart und voll verbeult", begegnet war.

Die Hauptfiguren aber wurden neu besetzt: Die Stimme von Ritter Rost spricht anstelle des Komikers Rick Kavanian dieses Mal mit großem Charme Christoph Maria Herbst - der hatte zuvor die Rolle des Prinz Protz übernommen. Dem Burgfräulein Bö leiht nicht mehr Carolin Kebekus ihre Stimme, sondern Nachwuchsstar Jella Haase, bekannt vor allem durch ihre Rolle als Schülerin Chantal in den Komödien "Fack ju Göhte".

Die Handlung stellt Ritter Rost und seine Freunde vor ein Problem. Der König ist pleite und will seine teuren Ritter entlassen. Deshalb inszeniert Rösti einen Schaukampf mit dem Feuerzangenbruder: Die Ritterfreunde wollen einen Sieg gegen ihn vortäuschen. Das wäre schließlich der Beweis, dass die Ritter unverzichtbar sind!

Doch der Plan geht schief - und die Ritter werden gefeuert. Prinzessin Magnesia errichtet einen Polizeistaat, während Rösti die Erfindungen seines verstorbenen Vaters vollenden will. Aber als er dafür keine Abnehmer findet, verkauft er die Ideen ausgerechnet an die Polizei. Die jedoch setzt Röstis Erfindungen als Waffe ein - gegen ihn selbst und seine Freunde! So gerät das Ritter-Team in neue Schwierigkeiten.

Durch die Gefechte wird dieser Kindertrickfilm zu einem echten Action-Spektakel. Die Ritter müssen sich immer wieder gegen die sogenannten Clops verteidigen, Magnesias geklonte Polizisten (Clops ist eine Wortschöpfung aus Klon und Cops). Die verrückten Erfindungen von Ritter Rost und seinem Vater erinnern dabei entfernt an die Agentenwerkzeuge, mit denen regelmäßig James Bond ausgestattet wird.

Die filmische Fortsetzung der Geschichte um Ritter Rost ist so eine wahrlich detailverliebte Mischung verschiedener Genres geworden: aus Western, Abenteuerfilm und - nicht allzu ernsthafter - Politsatire. Damit dürften auch ältere Zuschauer ihren Spaß haben.