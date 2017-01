Die beiden Frauen könnten kaum unterschiedlicher sein: Beatrice kleidet sich mondän, redet pausenlos, ist exaltiert und ruhelos. Donatella sieht abgerissen aus, ist eher schweigsam, wirkt misstrauisch und verletzlich. In der italienischen Villa Biondi, einem Heim für psychisch Kranke, treffen sie in "Die Überglücklichen" aufeinander.

Darum geht es in ‚Die Überglücklichen':

„Du musst lernen, hier ein Verhältnis zu den anderen Frauen aufzubauen", lässt man Maria Beatrice Valdirana (Valeria Bruni Tedeschi) wissen. Die angebliche Gräfin mit Hang zum Dauerreden wurde vom Gericht zum Aufenthalt in der toskanischen Nervenklinik "Villa Biondi", wo Frauen mit psychischen Störungen behandelt werden, verdonnert. Freilich sieht Beatrice sich selbst vor allem als Opfer der Justiz. Eines Tages trifft die junge, tätowierte Donatella (Micaela Ramazzotti) ein, die offenbar einen Selbstmordversuch hinter sich hat.

Weil sie Beatrice für eine Ärztin hält und diese den Irrtum nicht gleich aufklärt, kommen die beiden ins Gespräch. So erfahren wir, dass Donatella einen kleinen Sohn hat und unter der Trennung von ihm leidet. Als die wahre Identität von Beatrice klar wird, reagiert Donatella verärgert, doch schnell freunden sich die grundverschiedenen Frauen an. Bei einem Ausflug in die anstaltseigene Gärtnerei nutzt Beatrice die Gunst der Stunde und reißt mit Donatella im Schlepptau aus. Der Trip in die Freiheit wird für die zwei auch zu einer Reise in ihre eigene Vergangenheit.

Unsere Meinung zu ‚Die Überglücklichen':

Entsprechend den Stimmungszuständen seiner Protagonisten pendelt der sensible, grandios gespielte Film zwischen schrägem Roadmovie und emotionalem Selbstfindungsdrama. Offensichtlich ist, dass Regisseur Paolo Virzì ein Herz für seine mental angeschlagenen "Heldinnen" hat, und auch als Zuschauer fiebert man mit, hofft – mal lachend, mal weinend – auf ein Happy End.

Fazit: Sicher einer der schönsten und bewegendsten Filme 2017!