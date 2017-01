Nutzen Sie Ihre Chance und sichern Sie sich einen Gutschein für ein 4-Gang-Molekular-Dinner für zwei Personen im „das Turm“.

TV-MEDIA verlost zum Filmstart von WHY HIM am 13. Jänner ein 4 gängiges Molekular Dinner für zwei Personen im Restaurant „das Turm“. Die glücklichen Gewinner erhalten beim extravaganten Dinner einen Einblick in den glamourösen Lebensstil des Intermiliardärs Laird, den der eher konservative Ned um jeden Preis von seiner Tochter fern halten möchte.

Der Beginn des Glamour-Lifestyles ist ein Molekular-Dinner © Das Turm

Darum geht's im Film:

Als Ned (Bryan Cranston) zusammen mit seiner Familie seine Tochter in Stanford besucht, trifft er auf seinen größten Alptraum: ihren Freund, der gutmeinende aber nicht gesellschaftsfähige Silicon Valley-Milliardär Laird (James Franco). Der zugeknöpfte Ned findet den peinlichen Laird absolut unangebracht für seine Tochter. Die einseitige Rivalität und Neds panische Reaktionen eskalieren als er feststellt, dass er keinen Einfluss in der glamourösen High-Tech Welt hat und Laird kurz davor ist, seiner Tochter einen Heiratsantrag zu stellen.

Why Him Trailer#2 © Video: YouTube

Gewinnen – so einfach geht's!

Füllen Sie einfach unser Formular aus und schon nehmen Sie am Gewinnspiel teil! Wir wünschen Ihnen viel Glück und guten Appetit!