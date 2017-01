Wir verlosen 5 x 4 Tickets pro Bundesland für den Family Day am 29. Jänner 2017!

Am Sonntag, dem 29. Jänner, kannst du von 13.30 bis 17.00 Uhr mit deiner Familie einen entspannten und günstigen Kinonachmittag erleben. Beim Family Day von Cineplexx und TV–MEDIA gibt’s Tickets um nur € 4,80 (bei 3D € 1,– Aufschlag) plus eine Flasche Almdudler still (0,33 l) und eine Packung Skittles Fruits (18g) für die Kids pro Film.

Wir verlosen 5 x 4 Tickets pro Bundesland!

Diese Filme stehen zur Auswahl:

Mitmachen und Kinospaß erleben – so einfach geht‘s:

Einfach das Formular bis spätestens 23. 1. 2017 ausfüllen und den gewünschten Film auswählen! Wir wünschen viel Spaß im Kino!

Einsendeschluss: 23.01.2017. Die Gewinner werden verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise können nicht in Bargeld abgelöst werden. Mitarbeiter der Verlagsgruppe News sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Wichtige Info für alle, die nicht gewinnen:

Bis 17:00 Uhr gibt es Filmspaß für die ganze Familie zu dem unschlagbaren Preis von € 4,80 pro Person (bzw. € 5,80 für 3D-Filme)! Exklusive möglicher Aufschläge laut Preisliste.